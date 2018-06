Hamburg (dpa) - Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Hamburg hofft einer Umfrage zufolge, dass ihre Stadt Ausrichter der Olympischen Spiele 2024 wird. 68 Prozent halten die Spiele für einen Gewinn, heißt es in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der "Bild am Sonntag". 37 Prozent gehen allerdings davon aus, dass sich die Stadt das sportliche Großereignis nicht leisten kann.

Den innerdeutschen Konkurrenten Berlin halten laut Umfrage nur 27 Prozent für einen besseren Austragungsort. Etwa jeder fünfte Befragte (22 Prozent) ist überzeugt, keine der beiden deutschen Bewerberstädte sei geeignet.

Am 21. März entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), ob Deutschland mit Hamburg oder Berlin in das Olympia-Bewerbungsrennen für 2024 ziehen wird. Zuvor will der DOSB Ende Februar in Berlin und Hamburg eine eigene Meinungsumfrage abhalten. Dieser Umfrage werde eine gewichtige Rolle bei der Entscheidung des Dachverbands über die Bewerberstadt zukommen, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann.