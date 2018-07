Hamburg (dpa/lno) - Der Spitzenkandidat der AfD, Jörn Kruse, hat am Sonntag bei der Hamburg-Wahl seine Stimme abgegeben. Der 66-Jährige kam gegen 10.30 Uhr ohne Begleitung zu Fuß in sein Wahllokal in Hamburg-Eppendorf. Er warf seinen Stimmzettel in die Wahlurne, äußerte sich vor den Medienvertretern aber nicht. Kruse steht auf Listenplatz eins der rechtskonservativen Partei. Die AfD kann Umfragen zufolge mit fünf bis sechs Prozent rechnen - und hofft damit auf ihren ersten Sprung in ein westdeutsches Landesparlament.