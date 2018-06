Hamburg (dpa) - Mehr als die Hälfte der Deutschen findet nach einer aktuellen Umfrage eine mehrwöchige Fastenzeit sinnvoll - aus gesundheitlichen Gründen. Dabei geht es in erster Linie um den Verzicht auf Alkohol und Süßigkeiten, den sich rund zwei Drittel der Befragten vorstellen könnten, wie eine repräsentative Forsa-Studie im Auftrag der DAK-Gesundheit ergab. 56 Prozent erklärten, sie hätten schon einmal über mehrere Wochen auf Genussmittel oder Konsumgüter verzichtet. Wie die Umfrage weiter ergab, lehnen in Ostdeutschland offenbar deutlich mehr Menschen den Fastengedanken ab als im Westen. 39 Prozent der Befragten aus den sechs ostdeutschen Ländern sagten, das käme für sie nie in Frage. Von den befragten Westdeutschen äußerten nur 30 Prozent diese Ansicht.