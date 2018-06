Hamburg (dpa) - Bundesliga-Tabellenführer Thüringer HC könnte erst im Finale des Final Four der Frauen auf Verfolger Buxtehuder SV treffen. Wie die Auslosung für den DHB-Pokal am Montag in Hamburg ergab, spielen die Füchse Berlin gegen Buxtehude und Thüringer HC gegen VfL Oldenburg in den Halbfinals. Austragungsort ist am 15./16. Mai die Alsterdorfer Sporthalle.