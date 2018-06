Hamburg (dpa/lno) - Ein Mann soll am Montagnachmittag in Hamburg-Langenhorn vom Balkon seiner Wohnung in die Luft geschossen haben. Der Schuss löste einen großen Polizeieinsatz aus, es sei aber niemand verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Mobiles Einsatzkommando sei zur Wohnung des angeblichen Schützen gerufen worden, dieser war aber schon geflüchtet. In der Familie soll es eine Schreckschusswaffe geben. Zur Identität des Schützen konnte die Sprecherin zunächst nichts sagen. Die Polizei sperrte für den Einsatz vorübergehend die vielbefahrene Langenhorner Chaussee.