Hamburg (dpa/lno) - Nach der schweren Wahlniederlage in Hamburg hat der CDU-Landesvorsitzende Marcus Weinberg massive Veränderungen angekündigt. "Es wird wahrscheinlich kein Stein auf dem anderen bleiben", sagte Weinberg am Montagabend vor einer Sitzung des Landesvorstandes. "Da hat jeder Verantwortung zu übernehmen." Der Spitzenkandidat Dietrich Wersich bedauerte, dass viele wichtige Leistungsträger wegen des schlechten Wahlergebnisses nicht in die Bürgerschaft gekommen seien. "Das wird für uns, die Fraktion, eine riesige Herausforderung sein", sagte Wersich. Bisher hatte die CDU 27 Mandate, künftig nach vorläufigen Zahlen nur noch 20.