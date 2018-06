Hamburg (dpa/lno) - Noch nie nutzen so wenig Hamburger ihr Wahlrecht - und vor allem in sozial schwachen Stadtteilen blieben die Wähler zu Hause. Mit 26,3 Prozent hat der Stadtteil Billbrook die niedrigste Wahlbeteiligung. Die meisten Wähler gab es hingegen in Wohldorf-Ohlstedt - hier gaben 76,7 Prozent der Wahlberichtigten ihre Stimme ab. "Das Problem ist, dass das Wahlrecht für Personen, die sich nicht so mit Politik beschäftigen wollen, eher abschreckend wirken könnte", sagte Landeswahlleiter Willi Beiß am Dienstag. Nur 56,9 Prozent der Wähler gaben am Sonntag ihre Stimme ab.