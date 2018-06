Hamburg (dpa/lno) - Zollfahnder haben in Norddeutschland Schmuggler mit Drogenersatz-Tabletten im Schwarzmarktwert von einer Million Euro festgenommen. Gegen fünf Männer, die mit Bus und Bahn auf dem Weg nach Skandinavien waren, sei Haftbefehl verhängt worden, teilte das Zollfahndungsamt Hamburg am Mittwoch mit. Dabei handelt es sich um zwei Tunesier (34 und 24), die 16 149 Tabletten im Gepäck hatten, sowie um einen 61-jährigen Finnen mit 3551 Tabletten, eine 47-jährigen Schweden (2800 Tabletten) und einen weiteren Tunesier (36), der 1400 Tabletten schmuggeln wollte.

Insgesamt wurden 23 900 Tabletten des Drogenersatzstoffes "Subutex" sichergestellt. Das waren innerhalb von fünf Tagen fast doppelt so viele Tabletten dieser Art wie bundesweit durch die Zollverwaltung im gesamten Jahr 2013 sichergestellt worden waren.

Das synthetische Opioid "Subutex" wird ähnlich wie Methadon in der Drogenersatztherapie eingesetzt. Die Fahnder vermuten, dass die Tabletten aus Frankreich stammen. Dort könnten diese mit einem einfachen Rezept für etwa einen Euro pro Stück in Apotheken gekauft werden. In Skandinavien ist "Subutex" wie in Deutschland als illegales Betäubungsmittel eingestuft und wird dort auf dem Schwarzmarkt für 30 Euro verkauft.

