Hamburg (dpa/lno) - Die Handelskammer Hamburg stellt heute ihre Projekte im Jubiläumsjahr vor. Die Kammer, die zu den ältesten in Deutschland gehört, hat im Januar in Anwesenheit von Bundespräsident Joachim Gauck ihr 350. Bestehen in Hamburg gefeiert. Die Werte der Kammer hätten der Prüfung durch die Jahrhunderte standgehalten und auch manche Irrung überlebt, würdigte das Staatsoberhaupt die Verdienste der 1665 gegründeten Commerz-Deputation.

Die Kammer vertritt die Interessen von rund 149 000 Unternehmen gegenüber Politik und Verwaltung. Die Wirtschaft muss sich nach den Wahlen voraussichtlich auf ein rot-grünes Stadtparlament einstellen. Die neue Koalition soll nach dem Willen der Kammer die Olympia-Bewerbung vorantreiben, für eine Elbvertiefung sorgen und das U- und S-Bahnsystem in Hamburg ausbauen.

Mitteilung Handelskammer Hamburg