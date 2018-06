Hamburg (dpa/lno) - Es ist laut Veranstalter die größte Zweiradmesse in Norddeutschland - ab Freitag können sich Motorradfans in Hamburg wieder über alle Neuheiten auf dem Markt informieren. Bei den Hamburger Motorradtagen präsentieren über 300 Aussteller die neusten Bikes, Kollektionen sowie Zubehör und Dienstleistungen. Dieses Jahr werden in fünf Hallen der Hamburger Messe bis zum Sonntag knapp 55 000 Besucher erwartet, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Begleitet werde die Messe durch Stuntshows und Präsentationen.

