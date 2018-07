Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV will im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach heute Wiedergutmachung betreiben für das 0:8 beim FC Bayern. Allerdings muss HSV-Trainer Josef Zinnbauer sein Team erneut umstellen, weil der chilenische Wintereinkauf Marcelo Diaz am Freitag im Training einen Innenbandanriss im Knie erlitt. Damit ist der Weg in die Startelf für Kapitän Rafael van der Vaart im defensiven Mittelfeld wieder frei - trotz magerer Leistungen zuletzt. Spitzenteam Gladbach hat weniger als 65 Stunden Regenerationszeit nach seiner 0:1-Niederlage beim FC Sevilla im Zwischenrundenspiel der Europa League.