Siauliai/Litauen (dpa/lno) - Die Hockey-Damen des Uhlenhorster HC Hamburg haben sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Hallen-Europapokal der Landesmeister gesichert. Nach einem starken Auftritt setzten sich die Hanseatinnen am Sonntag beim Champions Cup im littauischen Siauliai im Finale glatt 8:0 (2:0) gegen den Club do Campo Madrid durch. Jana Teschke, Kristina Hillmann (beide 2), Eileen Hoffmann, Celine Wilde, Roda Müller-Wieland und Charlotte Stapenhorst erzielten die Tore für die mitunter entfesselt spielenden Deutschen.

"Es war ein denkwürdiges Spiel", erklärte UHC-Trainer Claas Henkel nach dem Endspiel. "Das Ergebnis bringt es ja nicht rüber, aber Madrid war ein sehr guter Gegner, der uns das Leben in der ersten Hälfte richtig schwer gemacht hat. Es war eine brutale Defensiv-Leistung der Mädels." In der zweiten Halbzeit konterten die cleveren Norddeutschen die Spanierinnen in Siauliai dann eiskalt aus.

Auch die Vorrunde hatten die Norddeutschen in der Gruppe A als Erste beendet. Dem 5:2-Auftakterfolg über den ükrainischen Vertreter MSC Sumchanka Sumy folgten ein 2:2 gegen den HC 's-Hertogenbosch und ein 8:1 gegen den Reading HC aus England. Im Halbfinale sicherte am Samstag allen voran Nationalspielerin Celine Wilde mit drei Treffern das hart und erst in letzter Sekunde erkämpfte 4:3 über Slavia Prag.