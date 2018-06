Hamburg (dpa/lno) - Ein 41 Jahre alter Mann ist am Sonnabend von seinem 64 Jahre alten Vater mit einem Messer im Hamburger Stadtteil Lurup verletzt worden. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, erlitt der Sohn Stichverletzungen am Arm und am Gesäß. Die beiden waren alkoholisiert und hätten in der Vergangenheit bereits öfters Streit gehabt. Im Verlauf des Streits warf der Sohn seinem Vater eine Ravioli-Dose an den Kopf. Der Vater griff daraufhin zum Messer. Als der Sohn mit einer Gaspistole schoss, alarmierten die Nachbarn die Polizei. Beide kamen in getrennte Krankenhäuser, konnten aber kurze Zeit später wieder entlassen werden.