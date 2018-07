Hamburg/Berlin (dpa/lno) - Für seinen Einsatz als "guter Deutscher in Polen" erhält der Autor, Schauspieler und Kabarettist Steffen Möller den mit 10 000 Euro dotierten Richard-von-Weizsäcker-Preis der Deutschen Nationalstiftung. "Steffen Möller hat mit scharfem Blick, Einfühlungsvermögen und Humor Deutsche und Polen einander näher gebracht", sagte Dirk Reimers von der Deutschen Nationalstiftung am Dienstag in Hamburg. Als einer der bekanntesten Deutschen in Polen repräsentierte er auch in politisch schwierigen Zeiten den sympathischen Deutschen. "Auf dem Feld der Kultur konnte er mit Herzenswärme und Witz mehr für das Verständnis tun, als es Berufsdiplomaten im Allgemeinen möglich ist." Der Preis wird am 26. April im Berliner Kabarett-Theater "Die Wühlmäuse" verliehen.

