Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV kann auf das Comeback seiner Stammspieler Ivica Olic und Marcell Jansen erst in einer Woche hoffen. Stürmer Olic erlitt nach Angaben des Clubs im Punktspiel am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) eine leichte Zerrung. Das ergab eine Untersuchung am Montag in München. Der 35-Jährige, der zuletzt zweimal frühzeitig ausgewechselt wurde, muss daher vorerst kürzertreten.

Der Kroate plant ebenso wie der zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel ausgefallene Jansen seine Rückkehr ins Team im nächsten Heimspiel am 7. März gegen Borussia Dortmund. Das an diesem Samstag (18.30 Uhr) anstehende Punktspiel bei Eintracht Frankfurt kommt für Olic und Jansen dagegen zu früh.