Hamburg (dpa/lno) - Knapp zwei Monate nach einem brutalen Überfall in Hamburg-St. Pauli fahndet die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen. Die beiden etwa 20 Jahre alten Männer sollen in der Nacht zu Silvester einen 43-Jährigen bei der Heimkehr in seinem Treppenhaus mit einer Schusswaffe bedroht haben, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Der 43-Jährige habe niederknien müssen. Einer der Täter richtete die Waffe auf seinen Kopf, während der andere ihn durchsuchte. Die Täter raubten sein Smartphone, Portemonnaie und eine EC-Karte. Der Überfallene musste auch die PIN-Nummer angeben. Kurze Zeit später hoben die Täter Geld ab, wobei sie von einer Kamera aufgenommen wurden.

Polizeimitteilung mit Fotos