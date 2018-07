Hamburg (dpa/lno) - Bei Fahrradkontrollen an drei verschiedenen Kreuzungen im Hamburger Stadtgebiet hat die Polizei am Dienstag 57 Rotlichtsünder erwischt. Wie eine Sprecherin mitteilte, beobachteten die Beamten auch 85 Radfahrer, die den Radweg auf der falschen Straßenseite benutzten, 40 weitere fuhren unerlaubter Weise auf dem Gehweg. Zwei Radler telefonierten während der Fahrt, zwei andere fuhren auf nicht verkehrssicheren Rädern. Für ein Rotlichtverstoß wird ein Bußgeld von 60 Euro fällig, wer in die Pedale tritt, obwohl schon eine Sekunde lang Rot aufleuchtet, muss sogar 100 Euro zahlen.

"Die Ergebnisse dieser Großkontrolle zeigen, dass sich viele Radfahrer nicht an die geltenden Rechtsvorschriften halten", resümierte die Polizei. Die betroffenen Radler hätten sich vorwiegend einsichtig gezeigt.

Polizeimitteilung