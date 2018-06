Berlin (dpa/lno) - IOC-Vizepräsident Craig Reedie will sich im Rennen der deutschen Olympia-Bewerberstädte Berlin und Hamburg nicht auf einen Favoriten festlegen. In Großbritannien entschied man sich bei der Bewerbung um die Sommerspiele 2012 jedoch für die Hauptstadt London als Kandidat. Die Wahl sei "die Entscheidung des DOSB. Die Erfahrung in Großbritannien hat uns aber gelehrt, dass es besser ist, die Hauptstadt zu nehmen und keinen Wettbewerb um die Bewerberstadt abzuhalten", sagte Reedie der "Sport Bild" (Mittwoch). "Das vereinigte bei uns das Land."

Für Reedie wäre eine gleichzeitige Vergabe von Olympia und Fußball-EM 2024 an Deutschland kein Problem. "Ich halte es für möglich, beide Events in einem Land im selben Jahr zu veranstalten", sagte der Schotte.