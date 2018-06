Hamburg (dpa/lno) - Knapp jeder dritte Hamburger treibt im Verein Sport. Dabei zählt der Sportverein Sportspaß mit rund 72 300 Sporttreibenden die meisten aktiven Mitglieder. Das teilte der Hamburger Sportbund heute nach seiner jüngsten Mitgliedererhebung mit. Zwar liegt der Verein in der Statistik knapp hinter dem Hamburger SV (rund 73 700 Mitglieder), dabei handelt es sich jedoch zumeist um passive Mitglieder, die als Fans organisiert sind. So sind 68 257 Supporters registriert. Insgesamt ist die Zahl der sportbegeisterten Hamburger leicht angestiegen: In insgesamt 817 Vereinen trainieren 578 672 Mitglieder.

Mitteilung HSB