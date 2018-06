Wiesbaden/Hamburg (dpa/lno) - Auf den Straßen in Hamburg sind im vergangenen Jahr 38 Menschen tödlich verunglückt. Das waren 12 mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Anstieg von 46,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Unter den Bundesländern verzeichnete nur Bremen einen stärkeren Anstieg, allerdings auf einem sehr viel niedrigeren Niveau in absoluten Zahlen. Im Vergleich der Stadtstaaten sind Hamburgs Straßen mit 22 tödlich Verunglückten je eine Million Einwohner deutlich gefährlicher als die in Berlin mit einer Quote von nur 15 und in Bremen mit 18 Verkehrstoten. Insgesamt verunglückten im vergangenen Jahr 9854 Menschen in Hamburg, eine Zunahme von 4,3 Prozent im Vergleich zu 2013.

Destatis-Mitteilung mit Ländertabelle