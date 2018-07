Hamburg (dpa/lno) - Die Gesundheitswirtschaft hat sich für Hamburg zu einem stabilen Pfeiler für Wachstum und Beschäftigung entwickelt. Auch Wirtschaftskrisen können die positive Entwicklung der Branche nicht bremsen, ergab ein Gutachten des Forschungsinstituts WifOR, das am Donnerstag in der Hansestadt vorgestellt wurde. Danach ist die Wertschöpfung der Gesundheitsbranche seit 2005 doppelt so stark gewachsen wie in der Hamburger Wirtschaft insgesamt. Der Anteil stieg um einen Punkt von 8,4 auf 9,4 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich die Beschäftigung um mehr als 23 000 Personen auf fast 162 000 Erwerbstätige. Damit ist der Gesundheitssektor für die Beschäftigung wichtiger als der Hamburger Hafen.

