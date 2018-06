Hamburg (dpa/lno) - Die britische Bestsellerautorin Jojo Moyes (45) hat eine Fortsetzung ihres Erfolgromans "Ein ganzes halbes Jahr" geschrieben. "Ein ganz neues Leben" werde am 24. September im Wunderlich Verlag erscheinen, teilte der Rowohlt Verlag am Donnerstag in Hamburg mit. Moyes gelang mit "Ein ganzes halbes Jahr" der internationale Durchbruch, der Roman hat eine weltweite Gesamtauflage von mehr als fünf Millionen, rund zwei Millionen Exemplare wurden allein in Deutschland verkauft. Auch Moyes aktueller Roman "Ein Bild von dir" steht seit Erscheinen auf Platz 1 der Bestsellerliste Paperback. "Ein ganzes halbes Jahr" wird unter der Regie von Thea Sharrock verfilmt. In den Hauptrollen werden Sam Claflin ("The Hunger Games") und Emilia Clarke ("Game of Thrones") zu sehen sein.

Moyes bei Rowohlt