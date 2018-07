Hamburg (dpa/lno) - SPD und Grüne in Hamburg haben am Donnerstag ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Im Zentrum der zweiten Gesprächsrunde stehen die Themen Haushalt und Finanzen. Über die Ergebnisse der rund vierstündigen Verhandlungen wollen die Parteien gegen 17.00 Uhr informieren. Der Themenkomplex steht den Angaben zufolge auch am Freitag auf der Tagesordnung. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) fährt in Geldangelegenheiten bislang einen strikten Kurs, hat etwa die Steigerungen bei staatlichen Ausgaben wegen der von 2020 an geltenden Schuldenbremse begrenzt. Die Grünen sehen das grundsätzlich ähnlich, wollen aber teils andere Schwerpunkte setzen.