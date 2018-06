Brisbane (dpa/lno) - Der Bürgermeister von Brisbane in Australien will die Olympischen Spiele 28 Jahre nach dem Erfolg von Sydney wieder auf den fünften Kontinent holen. Die Millionen-Metropole an der Ostküste könnte 2028 damit zum Konkurrenten von Berlin oder Hamburg werden. Wenn Deutschland sich mit einer der beiden Städte für 2024 bewirbt und scheitert, soll die gleiche Stadt nach dem Willen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) vier Jahr später erneut ins Rennen gehen.

"Brisbane wäre die natürliche Wahl für die nächste australische Bewerbung um Olympia", sagte Bürgermeister Graham Quirk am Donnerstag nach einem Bericht der "Brisbane Times". Er werde den Vorschlag bei einem Treffen der Bürgermeister der Region Anfang März Monat auf den Tisch legen. Brisbane hatte im November den G20-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und tausenden Teilnehmern aus aller Welt ausgerichtet.

Bericht Brisbane Times