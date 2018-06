Nürnberg (dpa) - Die Hamburg Freezers sind am Freitagebend mit einer klaren 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)-Niederlage bei den Thomas Sabo Ice Tigers in das letzte Wochenende der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Für die bereits für die Playoffs qualifizierten Freezers, bei denen Torhüter Maximilian Franzreb sein DEL-Debüt feierte, war dies nach dem 1:6 im November bereits die zweite deftige Pleite bei den Franken im laufenden Spieljahr.

Mit dem nach einer Schleimbeutelentzündung wieder genesenen Nico Krämmer sowie den beiden zuletzt gesperrten Mathieu Roy und Duvie Westcott lieferte das Team von Trainer Sergé Aubin den Gastgebern im ersten Drittel einen offenen Schlagabtausch, in dem nur die Tore fehlten. Die besorgten dann aber die Ice Tigers, die im Mittelabschnitt durch Steven Reinprecht (27. Minute) und Patrick Reimer (30.) jeweils in Überzahl auf 2:0 davonzogen, kurz darauf durch Alexander Oblinger (33.) nachlegten und damit die Vorentscheidung erzwangen.

Kyle Klubertanz (44.) und Patrick Reimer (50.) machten vor begeisterten 7053 Zuschauern die erste Niederlage für die Freezers nach zuvor drei Siegen in Serie perfekt. Zum Hauptrundenabschluss gastieren die Hamburger am Sonntag (14.30 Uhr) beim Meister ERC Ingolstadt.