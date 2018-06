Hamburg (dpa/lno) - Ex-Profi Timo Schultz ist ab sofort U-17-Coach beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Der 37-Jährige übernimmt laut Clubmitteilung vom Freitag vorzeitig den Posten von Hans-Jürgen Bargfrede. Der 55-Jährige trete wegen "der gestiegenen Anforderungen als U-17-Trainer" zurück. Nachfolger Schultz, bis Dezember Co-Trainer der Profis, leitete bereits am Donnerstagabend das Training und bereitet das Team auf das Spiel an diesem Samstag in Leipzig vor. "Timo sollte ohnehin im Sommer die U17 übernehmen. Diesen Schritt haben wir jetzt vorgezogen", erklärte Sportchef Thomas Meggle.