Hamburg (dpa/lno) - Die Stallpflicht für Hausgeflügel in Hamburg wird von kommendem Mittwoch an aufgehoben. Die 900 Geflügelhalter in der Hansestadt können ihre Tiere dann wieder nach draußen lassen, teilte die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz am Freitag mit. Das Vogelgrippevirus H5N8 sei in den vergangenen Wochen in benachbarten Bundesländern nicht mehr nachgewiesen worden. Auch Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben angekündigt, die Stallpflicht aufzuheben.