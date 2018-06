Hamburg (dpa) - Der Schauspieler Ulrich Matthes ist mit der Goldenen Kamera als "Bester Schauspieler National" ausgezeichnet worden. Den Preis erhielt der 55-Jährige vor allem für seine Rolle in der ebenfalls preisgekrönten Tatort-Folge "Im Schmerz geboren" sowie im nominierten Film "Bornholmer Straße".

"Ich bin wirklich over the top, irre dankbar" sagte der Schauspieler in seiner Rede. In einer Show mit Hollywood-Stars wie Susan Sarandon, Arnold Schwarzenegger und Kevin Spacey zu sein, sei schon verrückt. Dann auch noch eine goldene Kamera zu bekommen, mache ihn überglücklich.