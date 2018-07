Hamburg (dpa) - Die Tatort-Folge "Im Schmerz geboren" ist mit der Goldenen Kamera als "bester deutscher Fernsehfilm" ausgezeichnet worden. 47 Tote in 90 Minuten seien rekordverdächtig, hieß es von der Jury. "Wir sind froh, dass wir überhaupt so viele Überlebende gefunden haben", sagte Laudator Johannes B. Kerner bei der Preisvergabe an das Team. In der Folge hatten Ulrich Tukur und Ulrich Matthes die Hauptrollen gespielt. Die TV-Produktion ließ zwei ARD-Konkurrenten hinter sich: Die ebenfalls nominierten Filme "Bornholmer Straße" und das Polit-Drama "Die Spiegel-Affäre" gingen leer aus.