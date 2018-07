Hamburg (dpa/lno) - In einer Woche ist es so weit: Dann wird das neue Mehr! Theater am Hamburger Großmarkt mit einem Konzert des London Symphony Orchestra unter Leitung des Dirigenten Gianandrea Noseda am Samstag eröffnet. Das neue Theater, mit 2400 Plätzen das größte der Stadt, ist ein Verwandlungskünstler und bietet viele Möglichkeiten. "Von Rock/Pop bis zu klassischen Konzerten, von Musicals bis zu Galaabenden. Es gibt fast nichts, was wir nicht machen können", sagte Theaterchefin Nathalie Heinrich am Freitag in der Hansestadt. Zur Einstimmung gab es Kostproben aus dem Musical "Dirty Dancing", klassische Musik und "Hamburg, meine Perle" von Lotto King Karl.

Mehr! Entertainment