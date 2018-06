Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV will in der Samstagabendpartie des 23. Spieltags der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr) mal wieder einen Dreier einfahren. HSV-Rechtsverteidiger Dennis Diekmeier steht vor seinem 100. Bundesligaeinsatz. Der gegen Mönchengladbach (1:1) ausgebootete Kapitän Rafael van der Vaart hat Chancen auf eine Startelf-Rückkehr - neben Petr Jiracek als Sechser. In den 91 Ligaduellen beider Teams liegt der HSV klar vorn (41 Siege, 28 Niederlagen, 22 Remis). Frankfurt blieb allerdings in den jüngsten fünf Aufeinandertreffen unbesiegt (drei Erfolge, zwei Unentschieden).