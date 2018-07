Hamburg (dpa/lno) - Verdi-Bundeschef Frank Bsirske hat am Samstag mit Blick auf die angekündigten Warnstreiks ein Ende der grundlosen Befristung im öffentlichen Dienst der Länder gefordert. "Was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist die Rückkehr der Unsicherheit", sagte er in einer Rede anlässlich der Wahl des Hamburger Landesbezirksleiters und des ehrenamtlichen Vorstandes in der Mensa des Studierendenwerks. Weitere mögliche Streiktermine außer den für Dienstag angekündigten Lehrerstreik nannte er nicht.

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) dankte bei der Konferenz den Angestellten im öffentlichen Dienst. "Sie tragen jeden Tag dazu bei, dass unsere Stadt gut funktioniert", sagte er. "Danke für diesen Einsatz, ohne den Hamburg nicht das wäre, was es heute ist."

