Hamburg (dpa/lno) - Die vom Parteiausschluss bedrohte Grünen-Abgeordnete Nebahat Güclü gehört der neuen Bürgerschaftsfraktion vorerst nicht an. Die über die Landesliste gewählte Güclü solle zunächst von den übrigen Fraktionsmitgliedern befragt werden, teilte die Grünen-Fraktion am Montag mit. Thema des Gesprächs in der letzten Märzwoche soll Güclüs Wahlkampfauftritt bei der "Türkischen Föderation in Deutschland" sein. Diese sei die deutsche Vertretung der türkischen "Partei der Nationalistischen Bewegung" (MHP) und stehe den "Grauen Wölfen" nahe, heißt es beim Verfassungsschutz. Der Landesvorstand hat Güclüs Parteiausschluss beantragt. Güclü ist auch Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Hamburg.