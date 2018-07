Hamburg (dpa/lno) - Fast 32 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer 30-Jährigen in Hamburg-Alsterdorf hofft die Mordkommission auf neue Hinweise auf den Täter. Die Ermittler riefen die Bevölkerung am Montag zur Mithilfe auf. Der Fall soll zudem an diesem Mittwoch (4. März) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" gezeigt werden, wie die Polizei mitteilte.

Beamte hatten die junge Frau den Angaben zufolge am 7. April 1983 tot in ihrer Wohnung gefunden - mit mehreren Stichverletzungen in der Brust. Arbeitskollegen hatten Brigitte Erdmann zuvor vermisst gemeldet. In den ersten Jahren nach der Tat gingen bei der Familie des Opfers am Todestag und am Geburtstag der Frau anonyme Anrufe ein - der Teilnehmer legte immer auf, ohne ein Wort zu sagen.

Die Ermittler fragen nun mögliche Zeugen: Wer ist der unbekannte Anrufer? Außerdem hoffen die Beamten auf - auch flüchtige - Bekannte von Erdmann, die sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben. Sie fragen zudem, wer etwas über verschwundene Gegenstände des Opfers weiß, etwa eine Brieftasche und persönliche Papiere. Und: Wer kennt einen Mann im Umfeld der Getöteten, der nach der Tat Verletzungen - vermutlich an den Händen - hatte?

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Festnahme des Täters führen, ist eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgesetzt. Aus den gesicherten Spuren konnten die Ermittler inzwischen die männliche DNA des Täters feststellen.