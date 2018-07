Hamburg (dpa/lno) - Den guten Schlaf einer 15-Jährigen im ICE nach Hamburg hat ein Taschendieb genutzt, um der Jugendlichen ihre 790 Euro zu stehlen. Am Sonntag wurde im Hamburger Hauptbahnhof ein Tatverdächtiger festgenommen, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Die 15-jährige aus der Schweiz hatte ihr fehlendes Bargeld noch während der Fahrt bemerkt. Da sich ein Mitreisender äußerst nervös verhielt, informierte die Jugendliche das Zugpersonal. Bei der Durchsuchung des Mannes fand die Polizei die 790 Euro in der Unterhose. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mitteilung der Polizei