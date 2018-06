Hamburg/Sydney (dpa) - Die Bauer Media Group baut ihr Geschäft in Australien aus. Sie übernehme die Beautyheaven Group, das führende australische Unternehmen im Beauty-Bereich, teilte die Hamburger Mediengruppe am Montag mit. Beautyheaven betreibe mit rund 40 Mitarbeitern drei Internetportale zum Thema Kosmetik und Schönheit. Sie sollen das Angebot von Bauer Xcel Media ergänzen, in denen die Hamburger Gruppe ihre Bauer weltweiten digitalen Aktivitäten gebündelt hat. Die 1999 gegründeten Plattformen aus Australien böten Produktinformationen, Branchennachrichten, Expertentipps und Einkaufsverzeichnisse. Zum Kaufpreis macht Bauer keine Angaben.