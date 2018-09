Hamburg (dpa/lno) - SPD und Grüne in Hamburg haben ihre Koalitionsverhandlungen am Montag fortgesetzt. In der vierten Gesprächsrunde sollte es um das Thema Wirtschaft gehen. SPD-Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) versteht sich selbst als wirtschaftsnah und hat vor allem den Hafen ins Zentrum gerückt. Die Grünen sind grundsätzlich ähnlicher Ansicht, wollen in einigen Bereichen jedoch andere Akzente setzen - vor allem, wenn durch die Wirtschaft die Umwelt tangiert wird. Wegen der konstituierenden Sitzung der Bürgerschaft am Nachmittag haben die Parteien angekündigt - anders als bei den bisherigen Runden zum Haushalt und zu den Schulen - im Anschluss nicht über Ergebnisse zu informieren. Die Gespräche sollten am Dienstag und Mittwoch fortgesetzt werden.