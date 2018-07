Hamburg (dpa/lno) - Den Anwohnern von Hamburgs Partymeile St. Pauli stinkt es: Weil Betrunkene in dem legendären Stadtteil überall hinpinkeln, hat die Interessengemeinschaft St. Pauli e.V. eine ungewöhnliche Aktion gestartet. Dabei wurden Wände, an die in dem Viertel oft gepinkelt wird, mit superhydrophobem Lack beschichtet, berichtete der "St. Pauli Blog". Dieser ist so wasserabweisend, dass der Urin regelrecht abprallt und zurückgespritzt wird. So sollen Wildpinkler gestoppt werden. "Mittlerweile sind viele von den Wänden mit dem Lack versehen", sagt Julia Staron von der IG St. Pauli, die dazu ein Youtube-Video veröffentlicht hat. Einige Fassaden tragen Hinweisschilder mit der Aufschrift "Hier nicht pinkeln", aber nicht alle. "Liebe Wildpinkler seid gewarnt: St. Pauli pinkelt ab sofort zurück", heißt es daher.

