Hamburg (dpa/lno) - Der Wohnungsbau bleibt in Hamburg die Stütze der Bauwirtschaft. Bei den Auftragseingängen verzeichnete die Sparte 2014 einen Zuwachs von vier Prozent, wie das Statistikamt Nord am Dienstag in Hamburg mitteilte. Insgesamt hätten sich die Aussichten aber eingetrübt, weil die Neuaufträge insgesamt um fast ein Viertel zurückgingen. Das traf vor allem den Gewerbe- und Industriebau durch ausbleibende Großaufträge. Der Gesamtumsatz im Bauhauptgewerbe ging 2014 verglichen mit dem Vorjahr um drei Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zurück. Lediglich der Wohnungsbau habe einen Erlöszuwachs von fünf Prozent verzeichnet.

Die Zahl der Beschäftigten ging im Monatsdurchschnitt um vier Prozent auf fast 8700 Menschen zurück. Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden stieg dagegen um vier Prozent auf 9,9 Millionen.