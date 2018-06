Hamburg (dpa/lno) - Mit der Selbstdiagnose "Bauch- und Nierenschmerzen" lag eine 36-Jährige in Hamburg ziemlich daneben. Rettungskräfte waren am Montagabend zu einem Einsatz in Hamburg-Neuallermöhe gerufen worden, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstag mitteilte. Als sie eintrafen, war die Frau schon Mutter eines gesunden Mädchens. Nachdem der Rettungsdienst die 36-Jährige versorgt und das Baby abgenabelt hatte, kamen beide in ein Krankenhaus.