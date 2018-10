Hamburg (dpa/lno) - Bei der internationalen Tourismusmesse ITB in Berlin will Hamburg mit Kultur, Kreuzfahrten und Gesundheitsportalen für die Hansestadt werben. Die ITB beginnt am Mittwoch (4.3.) und läuft bis zum Sonntag (8.3.) "Kultur ist ein wichtiger Bestandteil des Tourismus, und Tourismus ist ein guter Bringer für die Einrichtungen", sagte der Chef von Hamburg Tourismus, Dietrich von Albedyll, der Deutschen Presse-Agentur dpa. Unter dem Motto "Große Freiheit für Kultur" will sich Hamburg an seinem zweistöckigen ITB-Messestand präsentieren. Nach einem Übernachtungsrekord von 12 Millionen Buchungen 2014 strebt Hamburg in diesem Jahr einen erneuten Zuwachs von fünf Prozent an.