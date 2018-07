Hamburg (dpa/lno) - Bei den Gesprächen über ein Regierungsbündnis in Hamburg wollen SPD und Grüne heute die Themen Wirtschaft, Hafen und Verkehr abschließen. Die Unterhändler treffen sich im Rathaus zu ihrer sechsten Runde. Als ein Streitpunkt gilt die von den Grünen geforderte Stadtbahn, die von der SPD von Bürgermeister Olaf Scholz strikt abgelehnt wird. Scholz will lieber neue U-Bahnstrecken bauen. Nach den Verhandlungen am Mittwoch wollen sich beide Seiten knapp zum Stand der Gespräche äußern, hieß es aus Verhandlungskreisen. Die Gespräche sollen in der nächsten Woche weitergehen.