Dortmund/Hamburg (dpa/lno) - Borussia Dortmunds Trainer Jürgen Klopp befürchtet für das Fußball-Bundesligaspiel am Samstag beim Hamburger SV den Ausfall von Pierre-Emerick Aubameyang und Marco Reus. Aubameyang hat nach wie vor Rückenprobleme und soll, wie Klopp am Donnerstag ankündigte, erst am Tag vor der Partie wieder das Mannschaftstraining aufnehmen. Nationalspieler Reus erlitt im DFB-Pokalspiel bei Dynamo Dresden einen Bluterguss im Oberschenkel.

"Das ist sehr schmerzhaft und braucht ein bisschen Zeit. Da zählt jede Stunde", sagte Klopp am Donnerstag. Mittelfeldmann Nuri Sahin werde wegen seiner Adduktorenprobleme höchstwahrscheinlich ausfallen.

Nach zuletzt vier Siegen in der Liga und dem 2:0-Erfolg im Cup-Achtelfinale von Dresden erwartet Klopp "ein super intensives Spiel" beim HSV. Die Dortmunder Bilanz bei den Hanseaten ist alles andere als gut: Von den zurückliegenden acht Erstliga-Partien in Hamburg entschied der BVB nur eine (5:1 am 22. Januar 2012) für sich. "Vom Gefühl her haben wir in Hamburg etwas gutzumachen. Sie haben in den vergangenen Jahren genug Punkte von uns bekommen", meinte Klopp.

Vereinsvergleich bei bundesliga.de