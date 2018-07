Hamburg (dpa/lno) - Trainer Ewald Lienen vom FC St. Pauli peilt im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig den langersehnten ersten Sieg des Jahres an. "Drei Punkte sind überlebensnotwendig", sagte der 61 Jahre alte Coach des Fußball-Zweitligisten am Donnerstag in der Hansestadt. Der Tabellenletzte soll beim Erstliga-Absteiger vor allem mutiger als zuletzt nach vorne spielen.

"Wir haben am Wochenende gegen Erzgebirge Aue zu viel ,klein klein' im Mittelfeld gespielt. Die meisten Torgelegenheiten gegen uns gab es, wenn wir dort den Ball verloren haben und Konterchancen entstanden. Es würde uns gut zu Gesicht stehen, klarer, zielstrebiger und einfacher nach vorne zu spielen", forderte Lienen.

Dass seine Team in vier Rückrunden-Partien nur ein Tor gelang, führt Lienen auch auf fehlendes Glück zurück: "Manchmal ist es wie verhext. Wir müssen dagegen ankämpfen". Auf Sebastian Schachten (Zerrung) muss der Trainer weiterhin verzichten. Erst in der kommenden Woche soll der Abwehrspieler wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Aus dem Pokalspiel der Eintracht am Mittwoch bei Bayern München (0:2) will Lienen keine Rückschlüsse für die bevorstehende Partie ziehen: "Braunschweig hat sich gut verkauft. Aber sie haben sicherlich fünf oder sechs andere Spieler eingesetzt, als es gegen uns der Fall sein wird". Die Unterstützung der Fans ist den Hamburgern sicher. Mit 2 393 mitreisenden Anhängern ist das Gäste-Kontingent ausgeschöpft.