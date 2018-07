Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Überfall auf einen Goldschmied in Hamburg-Eilbek fahndet die Polizei weiter nach den Tätern. Das sagte ein Sprecher am Freitag. Die bewaffneten Unbekannten hatten am Donnerstag den Angaben zufolge Schmuck im hohen vierstelligen Wert erbeutet. Einer der Räuber hatte bei dem Überfall mehrere Male in die Luft geschossen. Eine Sofortfahndung mit 22 Streifenwagen und einem Hubschrauber war erfolglos geblieben. Die Beamten entdeckten später das Fluchtauto der Männer. Das Landeskriminalamt ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Polizeimeldung von Donnerstag