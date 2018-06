Hamburg (dpa/lno) - Der historische Alsterdampfer "St. Georg" soll am 7. März in seine 22. Saison als Museumsdampfer starten. Mehrmals täglich bietet der Verein Alsterdampfschifffahrt auch in diesem Jahr Rundfahrten mit dem 1876 gebauten Schiff an. Bis Januar 2016 soll Deutschlands ältestes fahrtüchtiges Dampfschiff vom Anleger Jungfernstieg ablegen. Zur Weihnachtszeit stehen wieder täglich die Alster-Adventsfahrten auf dem Fahrplan.

In der Winterpause wurden Dampfkessel und Dampfmaschine überarbeitet. Außerdem wurden das Deck und die dunkelrot gepolsterten Sitzbänke aufgearbeitet. Rund 65 000 Euro hat der Verein für die Arbeiten am Schiff ausgegeben. Im vergangenen Jahr war die "St. Georg" an 245 Tagen auf der Alster unterwegs und beförderte rund 35 500 Passagiere.

Mitteilung