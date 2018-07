Hamburg (dpa/lno) - Der ehemalige St.-Pauli-Trainer Holger Stanislawski wird am nächsten Freitag die Halbfinalpaarungen im DHB-Pokal ziehen. In der Runde der letzten Vier treffen die Handball-Bundesligisten Füchse Berlin, SC Magdeburg, Rhein-Neckar Löwen und SG Flensburg-Handewitt aufeinander. Am 9. und 10. Mai wird das Final Four vor rund 26 000 Zuschauern in der Hamburger O2 World ausgetragen. Seit 1994 findet das Handball-Event in Hamburg statt.

