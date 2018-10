Hamburg (dpa/lno) - Der Musikwissenschaftler Prof. Hermann Rauhe hat an seinem 85. Geburtstag die Medaille für Kunst und Wissenschaft der Stadt Hamburg erhalten. "Die Geschichte der Hochschule für Musik und Theater Hamburg ist untrennbar mit seinem Namen verbunden", sagte Wissenschaftssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Freitag in Hamburg. Zu den wichtigsten Neuerungen in dieser Zeit gehörten die innovativen Studiengänge Jazz und jazzverwandte Musik, Popularmusik, Musiktherapie und Kultur- und Medienmanagement. Außerdem habe sich Rauhe immer wieder in besonderem Maße um die musikalische Nachwuchsförderung verdient gemacht. Auch als Autor habe sich Rauhe in mehr als 300 Publikationen einen Namen gemacht.