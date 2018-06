Hamburg (dpa/lno) - Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen ist begeistert, dass sein Filmklassiker "Das Boot" in wenigen Tagen in Hamburg Theaterpremiere feiert. "Es gibt mir einen Kick, dass jetzt an "meinem" Ernst Deutsch Theater "mein" Boot aufgeführt

wird", sagte Petersen dem "Hamburger Abendblatt" (Samstag). Dort hatte er Anfang der 1960er Jahre als Regieassistent gearbeitet. Zunächst war Petersen dem Projekt gegenüber skeptisch: "Mein erster Gedanke war: Muss denn das sein?" Am kommenden Donnerstag feiert das Stück in der Regie von Hartmut Uhlemann Premiere.