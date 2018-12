Hamburg (dpa/lno) - Für Schweißarbeiten an der Süderelbbrücke wird die A1 Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stillhorn und Hamburg-Harburg in der kommenden Woche nachts zweimal gesperrt. Vom Mittwoch auf Donnerstag (11./12. März) und Donnerstag auf Freitag (12./13. März) müssen Autofahrer zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr der Baustelle ausweichen, teilte die Verkehrsbehörde am Freitag mit. Eine Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Hamburg-Stillhorn über die Wilhelmsburger Reichstraße bis zur Auffahrt Hamburg-Harburg. Grund für die Bauarbeiten: Im Dezember vergangenen Jahres war ein Schiff mit der Brücke kollidiert und hatte diese beschädigt.

